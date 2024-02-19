台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅的風暴持續延燒，民進黨台中市議會黨團19日邀衛生局長曾梓展等人說明，多名議員認為該起事件為「食安烏龍」，懷疑是實驗室遭汙染，卻因市府見獵心喜、未審慎處理而造成社會恐慌，要求衛生局應主動將全案送檢調調查，且市長盧秀燕應出面負責。

對整起事件被定調為「烏龍」、「實驗室汙染」的情況，曾梓展無法接受，幾度提高音量反駁，甚至認為議員的發言涉及「人身攻擊」而表示抗議；他強調，食安處對該塊豬肉重複驗，每次都有驗出西布特羅，且事後食藥署及專家都派員檢驗數據與實驗流程，認為台中市實驗室符合標準規範。

民進黨議員張芬郁、周永鴻、林德宇及張家銨皆表示，食安處的實驗室針對那塊豬肉重複驗了22次，每次驗出西布特羅封值從0.001PPM到0.018PPM都有，差距範圍達好幾倍，已經超出專業容忍範圍，相關人員卻不認為這樣的數據有問題？為何不採樣其他同批肉品重複檢查？

市議員江肇國則說，同一包肉重複驗22次根本不符合實驗室標準流程，而台中市府在該批豬肉從飼養到屠宰過程都未做好相關驗證就發布新聞，他質疑到底衛生局如何向市長報告？究竟是誰決定發新聞？如果是盧秀燕下決策，就應盧秀燕出面負責，畢竟該事件已在過年前造成民眾恐慌、豬農及攤商很大損失。

市議員何文海指出，整起事件發展的合理懷疑就是衛生局長撿到槍，馬上向市長報告，盧秀燕想選總統，就立即公布有瘦肉精，之後發現站不住腳才改口說是個案，現在也變成懸案了，是無法破案的無頭公案。民進黨台中市黨部主委李天生說，這塊肉是在國防部福利站發現的，若真有千面人搞鬼，可能涉及國防部，應該「送檢調查清楚」。

曾梓展強調，根據規定，西布特羅在瘦肉精中是不得檢出，台中市食安處驗了22次，每次都有發現數值，會將22次的數據送議會，且專家與第三方人員都認為實驗室流程沒問，歡迎檢調來查。

民進黨團總召蕭隆澤表示，黨團要求衛生局主動將全案送檢調，另也應該在3月臨時會提出專案報告。

國民黨議員李中表示，衛生局抽驗既然驗出西布特羅，且已經再三確認，公告給民眾知道是依法行政，且不必報經市長同意，若民進黨議員要無限上綱、扯到市長，顯然缺乏對法制運作的了解。