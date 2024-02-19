亞洲盃男籃資格賽22日台北和平籃球館中華隊迎戰紐西蘭，日前有多次國手經驗的劉錚，在社群平台發文點出包括集訓人數不足、後勤作業不夠完善等問題，19日出席記者賽坦言發文都是寫出自己的心情，看到國家隊一軍陣容變化大、沒有充分時間集訓就要上場，讓他也很失落去年亞運累積的默契又要重來，並半開玩笑說：「如果打太難看不要怪大家。」

這次亞洲盃資格賽主場對紐西蘭、客場對菲律賓預計以劉錚、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融13名球員為主，歸化球員阿提諾（William Artino）和籃協約滿後未續約，阿巴西則因腳踝傷勢未癒。

劉錚日指出這次中華隊集訓只剩6、7人，對於後勤支援也沒有完整配套措施，劉錚19日解釋，自己對這樣的狀況感到「小失落」，從過去到現在，中華隊集訓狀況不同，但許多事情不該由球員操心，而是協會要來處理，球員只要專心打好比賽，至於有什麼建議，劉錚也認為不用問他意見，籃協可以去仿效做得好的國家。

這次中華隊由去年杭州亞運總教練桑茂森繼續領軍，並有一位義大利籍教練圖奇（Gianluca Tucci）擔任技術顧問，不過球員陣容只有劉錚、謝亞軒是亞運班底，需要再重新培養默契，不過因為現在職業賽和學生聯賽賽季，出現過中華隊集訓僅有6、7人到，劉錚頗無奈之前國家隊花費的心力有種白費的感覺，認為中華隊到比賽前僅有3天可以完整體訓練的準備時間不夠充足，他半開玩笑說：「如果打太難看不要怪大家。」

劉錚表示，一直以來打中華隊是他的榮幸，「10年前要選進國家隊12人不容易，甚至選進後上場時間也不一定很多，我一直努力到現在才有這個位置，我很珍惜打中華隊的機會，也期待之後能看到中華隊能有充分、完整準備出去比賽的樣貌。」