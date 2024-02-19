18日在愛河灣的水面上熱鬧非凡，以「黃色小鴨、環保、創意」等多元主題的高雄愛河創意造筏大賽隆重登場，共有50支參賽隊伍發揮創意，有別一般賽事只比速度，本次賽事以鴨軸主題「比快更比創意」，在「褐色菜鴨」在臉書叫陣下，高雄市長陳其邁現身愛河灣應戰，與運發局長侯尊堯、環保局長張瑞琿以及網紅廖廖小彤，共乘船筏與選手較勁同樂。

陳其邁驚喜現身自力造筏初體驗。（圖／高雄市運動發展局）

在年節期間不少選手為了自力造筏賽事犧牲假期，，甚至在18日凌晨仍在趕工，「自生自滅隊」以大容量的寶特瓶所組成船隻，雖重心不穩仍以邊划邊旋轉速度勉強完賽；相對由消防隊員組成的呱呱牛逼隊以水箱與浴桶組成並5人乘船，不被看好下以最快速度順利完賽，多艘大型船體看似堅固，反而下水後即翻覆，岸邊笑聲不斷。

乘風破浪組獎由「漂移的柴山找小鴨」以1分14秒獲得奪冠。（圖／高雄市運動發展局）

賽前被看好的「褐色菜鴨」卻在一半翻船，未能完賽，具話題創意洋芋片船筏，雖然載浮載沉但仍以5分20秒完賽，跌破眼鏡，結束後把洋芋片分享給觀賽民眾。另外就是歐尼槳鴨是由一群文化工作者組成，以薑母鴨的鍋子造型為發想，船員在鍋中燉煮，在歡樂中搞笑完賽；最終壓軸賽事是市長陳其邁帶領著運發局長、環保局長與網紅廖廖小彤一同和台灣獼猴、誰來晚餐隊PK，最終以2分13秒小輸FRM台灣獼猴隊屈居第2，誓言明年再戰。

大鵬灣戲湖咖啡利用浮板組船，造型、動作整齊劃一。（圖／高雄市運動發展局）

高雄市運發局長侯尊堯驚嘆高手在民間，他表示感謝所有參賽選手發揮創意、投入造筏，呼應黃色小鴨主題，賽事精采程度一定讓小鴨作者霍夫曼驚豔，未來運發局希望能推出更多元有趣、安全的水域活動，讓民眾多元方式親近水域，落實水域運動成為民眾日常。

創意造型獎，由「那啥科技-Nazar-AI封王」。（圖／高雄市運動發展局）

整天激烈賽事過後，在乘風破浪組獎由「漂移的柴山找小鴨」以1分14秒獲得奪冠，並由「呱呱牛逼隊」及「大鵬灣戲湖咖啡」收下第二、三名；在創意造型獎，由「那啥科技-Nazar-AI封王」，並由「安安家族」及「Duck軍壓境」取得亞季軍；環保尖兵獎由「資源回收舟」摘下王冠，「靜宜逢甲大學隊」及「百吉海運」名列二、三位。相關各項獲獎資訊公告在運發局臉書。