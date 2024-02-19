元宵節將至，羅東鎮公所推出色彩繽紛的「馬卡龍」和靈活生動的「飛龍在天」2款手提燈籠。公所21日開放上、下午2個時段，鎮民憑證件可免費領取；另快閃舉辦線上猜燈謎活動，答對且完成任務者，就有抽限定燈籠的資格；22日晚上鎮長吳秋齡驚喜現身中山公園，看到她即可獲得燈籠，有興趣的朋友把握機會。

公所將小朋友喜歡的三角龍，設計成色彩繽紛的「馬卡龍」，象徵繽紛歡樂的新年；「飛龍在天」則是將飛龍的靈活生動及優美形態融入小提燈中，龍頭立體威風,色彩鮮艷，七彩造型擺脫傳統樣貌，為其增添可愛形象。

吳秋齡表示：，今年有為小朋友設計沒距離感的恐龍，讓燈籠更加活潑可愛，希望大朋友、小朋友在元宵節能充滿笑聲歡聚在一起，讓新的一年像這燈籠一樣繽紛歡樂、像龍的個性一樣勇往直前。

觀光發展所說明，有3種索取方法，公所21日開放兩個時段讓鎮民攜帶身分證正本（未滿14歲者提供戶口名簿正本）分批索取元宵燈籠，為上午9時至12時、下午1時至4時，限量200份，每人限領一份，送完為止。

第二種則是猜燈謎線上快閃活動，21日鎖定「羅東鎮觀光發展所」臉書，回答燈謎問題並完成任務的朋友即可獲得抽獎資格，預計22日上午11時抽獎，得獎者將獲得限定燈籠，限量200份，需於22日下午1時至4時30分及23日上午8時30分至12時領取完畢，詳細資訊請關注羅東鎮公所觀光發展所臉書。

最後一種是22日晚上5時30分鎮長吳秋齡將快閃羅東中山公園「神龍降臨主燈」， 有看到鎮長即可獲得限量龍年提燈。另今年燈籠有開放限量販售，每款限量50隻，一隻50元，19日至22日上班時間（週一至週四，上午8時至12時、下午1時至5時），至羅東鎮公所財政課購買。