近日因為大陸漁民越界捕魚，被我方海巡追緝時，釀成2人不幸意外喪生，金廈兩岸之間的「禁止、限制水域」受到矚目。大陸國台辦17日晚間發布新聞稿指出，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。前立委郭正亮引述栗正傑的說法，當初國防部公告金門「禁止、限制水域」，是根據機槍射程範圍。因此如果進入機槍射程範圍，如果另有目的，就會造成安全疑慮。

海巡署金馬澎分署表示，該署CP-1051艇14日1345時執行春節防堵金門復國墩海域陸船越界作業重點勤務期間，於金門北碇島東方1.1浬(禁止水域內0.86浬)發現乙艘陸籍「無船名」快艇越界，嗣於執法過程中，陸船不慎翻覆，4名陸船人員落海，立即實施搜救；期間，海巡艇救起2名船員及尋獲另2名落海失去意識船員，經送醫急救無效。

據了解，金門的「禁止、限制水域」與內政部公布的領海，法源並不相同。

內政部公布的領海，法源依據為「中華民國領海及鄰接區法」，該法第2條、第3條規定：「中華民國主權及於領海、領海之上空、海床及其底土」、「中華民國領海為自基線起至其外側十二浬間之海域。」

而金門的「禁止、限制水域」則根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第29條第1項，「大陸船舶、民用航空器及其他運輸工具，非經主管機關許可，不得進入臺灣地區限制或禁止水域、臺北飛航情報區限制區域。」國防部也依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第29條第2項之授權，公告金門的「禁止、限制水域」。

不過，大陸國台辦17日晚間發布新聞稿，發言人朱鳳蓮表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

前立委郭正亮19日在中天電視《大新聞大爆卦》引述曾在小金門擔任少將師長的栗正傑的說法，當初國防部公告「禁限水域」，是根據機槍射程範圍。因此如果進入機槍射程範圍，如果另有目的，就會造成安全疑慮。

當初國防部公告「禁限水域」，前立委郭正亮引述栗正傑的說法，是根據機槍射程範圍。（此為示意圖／資料照片）

至於中國大陸認為不存在「禁限水域」，郭正亮認為，要看未來中國大陸會派海警船護魚嗎？而台灣海巡署一定要執行驅離，這時要如何處理？這就一觸即發了！

「有些人每天只會吹牛，說什麼主權最重要，你處理給我看嘛！」郭正亮質疑，就只會講大話，「蔡英文不是慈母守中線？」民進黨和1450就專門吹牛！

郭正亮強調，如果大陸決定，以後大陸漁民出海進行捕撈作業，海警船就在附近跟著，到時候怎麼執法？未來執法會出現重大衝突！