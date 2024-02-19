韓籍啦啦隊成員李多慧2022年加盟中華職棒樂天桃猿，背號為82號，因為韓國的國際電話區碼是+82，李多慧來台後憑藉精湛舞技和甜美笑容攻佔球迷的心，加上她大學是讀觀光中文系，可以用簡單的中文與台灣粉絲溝通，很快就在台灣爆紅；日前她分享大跳越南神曲的影片，讓粉絲激喊：「又要看2個小時的影片」。

李多慧18日在Instagram發文，透露分享跳越南神曲〈叮叮噹噹〉的舞蹈影片，畫面中李多慧綁著元氣丸子頭，穿上黑色短裙搭配粉色外套和性感黑絲襪，舞蹈動作超到位，且表情也有顧到，散發可愛、甜美的魅力，光是看了就讓網友們心情很好。

影片獲得13萬人按讚，粉絲們激動喊：「叫你跳舞不是跳進我的心裡」、「真的連女生都忍不住看超多次」、「我又要看2個小時的影片」、「這首果然還是多慧跳起來最有魅力」、「多慧真的是啦啦隊裡面律動最好的」、「為什麼這影片1小時都沒完？」、「老婆我愛你，拜託跟我結婚」、「請問愛心可以按100次嗎？」、「又要暈好幾天了……」、「為什麼這麼可愛？」。