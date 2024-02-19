韓國政府本月初宣布將大幅擴招醫學院新生，「大韓醫師協會」等醫生團體強烈反對。韓國首都圈五大醫院約2700名實習醫生和住院醫生宣布將於19日前集體辭職，20日起停止工作。據韓聯社報導，韓國保健福祉部（下稱福祉部）19日表示，即刻起面向全國221家醫療機構的全體實習和住院醫生發布維持診療命令。

福祉部第二次官（副部長）朴敏守當天在記者會上表述如上，並強烈批評大韓醫師協會（醫協）煽動實習和住院醫生發起集體行動。朴敏守譴責道，醫協聲稱「政府措施是對醫生發起挑戰的行為」，並主張「若醫學生和實習、住院醫生基於自由意志採取的行動遭到處罰，政府將面臨不可逆轉的醫療大災難」，甚至將國務總理有關呼籲醫協維護國民生命和健康的談話視為「脅迫」，譴責醫協用國民生命來威脅的反人道主義表述才是挑釁國民的行為。

本月6日，福祉部公布醫學院擴招具體方案，明年醫學院招生規模將在現有基礎上增加2000人。這是政府時隔27年擴大醫學院招生規模。韓國醫學院每年招生名額從2006年以來至今維持3058人不變，而2025學年度高校醫學院招生規模將增至5058人，此次擴招規模占今年招生總人數的65.4％，增幅超乎預期。福祉部認為，基層醫療難和地方醫療體系崩盤危機的主因在於醫生短缺，並從2022年下半年起推進醫學院擴招。

據韓國國際廣播電台報導，在醫大擴招和部分實習和住院醫生集體行動逐步凸顯的情況下，韓國國務總理韓德洙19日表示，首先將應對急診和重症手術，建立以基礎醫療科目為中心的診療體系。

韓德洙19日在政府首爾辦公大樓主持召開的應對醫療界集體行動的相關部長會議上表示，政府將最大限度地減少醫療空白給國民帶來的不便，特別是絕對不能出現重症和急救患者受到生命威脅的情況。韓德洙說，政府將通過24小時運營全國409個應急醫療機關急診室，確保緊急診療避免出現差池。如果情況惡化，政府將投入公共保健醫生和軍醫。

另外，韓德洙還表示，將啟動公共醫療機關的緊急診療體系，將延長97家公共醫院的平日診療時間，周末和公休日也進行診療。同時向民間開放12家國軍醫院急診室，必要時還將擴大到門診。

韓德洙總理接著強調，為了不讓慢性、輕症患者難以利用醫療機構，計畫在實習醫生和住院醫生集體行動期間全面允許非面對面在線診療。邀請相關部門徹底檢查各醫院的緊急診療準備情況，向國民充分介紹開門診療的醫院和非面對面診療的有關信息。

韓德洙總理對醫療界表示，政府承諾提高醫科大學的教育質量，大幅改善實習醫生和住院醫生的工作條件。