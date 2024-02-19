林淑玲還說，從樹木的外觀和被注射毒液孔洞來看，凶手毒樹的行為恐有一段時間了。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

這些慘毒手的樹木位在溪湖台糖鐵道2.4公里處，事實上這附近有近百棵的印度紫檀和雨豆樹，就栽種在鐵道兩側，是有遊客及鐵道迷發現路樹落葉殆盡，才懷疑發生毒樹事件。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

縣府城觀處表示，糖鐵國家綠道及周邊為縣府管轄，目前已經報案全力緝凶，不過因為附近並沒有監視器，確實增加調查的困難。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣「溪湖—溪州糖鐵國家綠道」去年7月完工開放使用，獨特的鐵道風情及田野風光，吸引許多國內外自行車客前來騎乘體驗，不過近日沿線有30棵樹齡約30年的雨豆樹、印度紫檀慘遭不名人士拔皮、下毒導致死亡，縣府城觀處今到場了解，表示將會同警方揪兇手。

溪湖-溪州糖鐵國家綠道彰化段，北起溪湖糖廠，往南經埤頭明道大學，連接至溪州森林公園，廊道全長度約15.5公里，昔日五分車道連接溪州、溪湖2大羊肉爐勝地，也被稱為「羊肉爐大道」。

這些慘毒手的樹木位在溪湖台糖鐵道2.4公里處，事實上這附近有近百棵的印度紫檀和雨豆樹，就栽種在鐵道兩側，是有遊客及鐵道迷發現路樹落葉殆盡，才懷疑發生毒樹事件。

當地環境生態保育專家、湖埔社大執行長林淑玲表示，她會同生態老師到現場勘查，發現至少有40多棵路樹奄奄一息，當中有20棵樹木有疑似遭注射毒液的孔洞，還有部分樹木遭環狀剝皮，根本要致「樹」於死地。

林淑玲還說，從樹木的外觀和被注射毒液孔洞來看，凶手毒樹的行為恐有一段時間了，因為去年的此時這裡仍綠意盎然，如今變成這般景象，真的令人痛心，希望相關單位能夠盡速查出兇手。

縣府城觀處表示，糖鐵國家綠道及周邊為縣府管轄，目前已經報案全力緝凶，不過因為附近並沒有監視器，確實增加調查的困難；依『彰化縣樹木保育自治條例』，既有之行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損，違者可依情節輕重，處新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀；惡意破壞者也可能涉嫌觸犯刑法第354條毀損罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。