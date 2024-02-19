初步調查黃姓少年竟無照駕駛機車。（國道警察第九大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

將該車拖吊離開高速公路。（國道警察第九大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有網友今（19日）下午4時許在國道5號南向14.8KM路段、雪山隧道入口處發現1輛機車行駛在國道上，將畫面PO上網並稱「超猛機車騎士」。國道警察第九大隊獲報，立即派遣巡邏車前往攔查，初步調查黃姓少年竟無照駕駛機車，針對該車無照與違規行駛國道行為依法分別舉發，並將該車拖吊離開高速公路。

國九隊表示，下午4時36分接獲坪林交控通報，國道5號南向14.8KM外側車道有機車違規行駛，立即派遣巡邏車前往攔查。於南向19.7KM攔獲違規車輛，初步調查黃姓少年，無照駕駛機車，於坪林地區因路況不熟，由坪林交流道誤行國道5號南向車道。

國九隊指出，對該車無照與違規行駛國道行為依法分別舉發，並將該車拖吊離開高速公路；呼籲無照請勿駕駛車輛，且國道5號未開放機車行駛，為維護安全與交通順暢，行經交流道路段，務必確認行駛道路行向，避免誤行違規又造成危險。