志工堪稱是政府服務的靠山，但新冠肺炎衝擊，讓志工服務時數大幅下降，像是桃園社福志工幾乎砍半，所幸去年已疫後回升，超越疫前水平，和2019年相較，人數更增加1.6萬人，成長67.18％，社會局鼓勵大家當志工貫徹「活到老，服務到老」的精神，為社會創造更多的溫暖與貼心。

桃園市主計處指出，觀察近5年桃園社會福利志工服務時數，2019年達205萬小時，2020起因疫情、三級警戒等影響，服務時數大幅下降，到2021年創新低達103萬小時，幾乎砍半，隔年微幅回溫到130萬小時，直到去年才終於恢復，甚至超過疫情前水平達210萬5087小時，以老人福利服務為主、占53.61％，其次為綜合福利服務占21.55％，社區服務和婦女服務分別僅6.26％和4.56％。

社會局統計，去年底社福志工人數3萬9861人，與2019年2萬3843人比較，增加1萬6018人，成長率高達67.18％，其中男性1萬1312人、占28.38％，女性2萬8549人、占71.62％。

進一步分析桃園社福志工多為家管、高占30.03％，其次為退休人員24.62％，工商界人士也達22.82％，公教員工和學生占比最少，都不到1成。另各身分別女性志工比率皆較男性高，其中身分別為家庭管理者，女性志工占比更達9成6以上。

社會局指出，有很多投入政府部門服務的志工，都是在工作之餘來到各單位服務，甚至是退休後仍擔任志工工作，桃園志工年齡層也逐漸擴大，雖仍以50歲以上志工為多數，但有逐步擴增至其他年齡層的趨勢，市府感謝志工們充滿熱情與活力，為社會持續付出與貢獻，社會局也推出志願服務整合資訊平台，不但能媒合志工和用人單位，還公開各項志願服務活動、福利措施及團隊簡介等，讓志工服務更系統化。