春節連假期間台南市1名男子購買1包知名品牌的豆乾後，經打開食用時，竟然發現內有1隻疑似老鼠的乾屍，經查，發現此工廠豆干由高雄小港區1間行銷企業社負責分裝，於是高雄市衛生局主動稽查此企業社，確認分裝工廠有設置阻絕病媒設施，環境乾淨查無鼠跡。

台南市昨日傳出知名豆干內有老鼠乾屍，讓購買到的民眾嚇得當場吐出來，台中市食安處19日前往食品廠稽查，未發現老鼠等病媒蚊，現場發現排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網等3項缺失，除限期改善，若複查仍不合格將依《食安法》開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。另發現該批豆干曾在高雄分裝，食安處也移請高雄衛生局持續查處。

高雄市衛生局表示，今日主動洽詢台中市食藥處提供相關稽查資料，隨即派員前往小港區行銷企業社查察分裝作業流程。經查，該產品原料購自台中市，購入後依客製化規格（200g）分裝給特定機構，分裝過程未再調味及其他加工製程，目前該特定機構已將產品回收下架。衛生局查察分裝作業現場已無該批及該類產品，查核現場作業流程及作業環境，業者有設置阻絕病媒設施，環境乾淨查無鼠跡。