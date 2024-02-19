許多民眾過年期間準備了許多年菜，不過有可能至今仍吃不完，只能等到飯點時再加熱解決一餐，不過台電公司警告，加熱年菜時最好注意2重點，分別是「高功率家電不能共用插座」、「帶殼／膜／皮的食物不能微波加熱」，以防家電短路或是微波爐爆炸。

台電公司在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，這幾天小編都還在加熱年菜解決一餐，彷彿還在過年一般，其實只是想要逃避已經開工的現實；小編提醒，除了年菜以外，其實平時加熱菜餚時，也都要注意廚房用電安全。

台電提醒，復熱年菜時有2重點值得注意，一是「高功率家電不能共用插座」，微波爐、烤箱、電鍋…等廚房電器都屬於高功率家電，不能同時使用同一個插座，也要避免使用延長線，「最好要使用專用迴路的插座，避免用電超過負載喔～」。

台電指出，復熱年菜的第二個重點，就是「帶殼／膜／皮的食物不能微波加熱」，因為殼膜的存在，使用微波爐加熱時會讓水蒸氣無法散出，「可能會使食材承受不住爆裂開來」，像是年菜中常出現的螃蟹、蝦子等海鮮以及香腸，都不能夠微波加熱。