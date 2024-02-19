大年初五當天在金門海域發生陸籍漁船越界作業，遭海巡署追緝時不慎翻覆，造成2死的意外。據了解，今（19）日陸委會已派官員到金門等候，而死者家屬已跟泉州的陸方人員對接，原定今晚前往金門，不過最新消息指出，家屬將在明（20）日才會抵達。

另有知情人士指出，死者遺體今天上午一度被取出，預計要進行驗屍以及火化，但因家屬尚未抵達，相關程序無法完成，因此遺體再度被送回冰存，相關事宜將待家屬明日到達金門後再進行。