2024年台北燈節17日晚間進行點燈，不過，位在中山堂前一座「眾神保佑龍平安」花燈，入夜後、燈一亮，眾神臉打上昏暗黃光，表情全變了調，燈節秒變鬼屋，網友嚇壞「很陰森！」昨(18)日是點燈後假期第一天，《中時新聞網》記者晚間實際走訪，「眾神花燈」聚集最多人觀賞，成另類打卡熱點，民眾看法很兩極。

【街頭大聲公】北市「眾神花燈」被譏超陰森！民眾街訪「驚人反應」：氣氛到位

五彩繽紛眾神一字排開，保佑龍年行大運。華麗古裝、肖像花燈仿真人比例，作者創意的創作理念，不過天黑後，眾神臉打上打黃光，土地公、觀世音菩薩，表情全變了調，氣氛詭異，燈節秒變鬼屋，網友簡直嚇壞。

天黑後、燈一亮，眾神臉打上昏暗黃光，氣氛詭異。(游定剛拍攝)

慕名而來的年輕男表示，「聽說這個好像蠻紅的，我就來朝聖一下，其實蠻好看的，只是照片拍起來有點詭異，臉較暗點，整體看起來恐怖些」。另名中年男子則說，「看從什麼角度，我不覺得恐怖，我倒是看到佛光普照，眾神保佑平安啊！」

北市「眾神花燈」爆紅，首周末民眾搶拍。(游定剛拍攝)

另外，一名觀光客透露，詢問路上工作人員「眾神明花燈在哪裡?」對方還告訴他「今天已被超過100人問眾神明在哪?」相當驚人。美學創意很主觀，白天、黑夜呈現不同觀感，台北燈節開幕沒多久，先引起不少話題。