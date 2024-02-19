位在荷蘭海牙的聯合國國際法院(The International Court of Justice,ICJ)將要召開歷史性聽證會，審理「以色列 57 年來佔領巴勒斯坦國土地的合法性。

美聯社報導，在聯合國大會請求就以色列在被佔領土上的政策。提出不具約束力的諮詢意見後，國際法院將開始召開法律論證，將由巴勒斯坦代表首先發言。

儘管此案是遇到以色列與哈瑪斯戰爭，顯然有國際輿論壓力的推助，但是此案的重點還是以色列對被佔領的約旦河西岸、加薩地帶和被吞併的東耶路撒冷的無限制控制，到底在法律上是什麼地位。

巴勒斯坦法律代表將告訴國際法官，以色列吞併大片被佔土地，違反了聯合國宣言提到的「禁止征服領土」規定，也違反了巴勒斯坦人的住民自決權，而且以色列在這些佔領領土實行種族歧視和隔離制度。

巴勒斯坦外交部聯合國組織部門負責人奧馬爾•阿瓦達拉(Omar Awadallah)說：「我們希望法庭能夠有新的說法。」

巴勒斯坦在法庭上發言後，還會有51 個國家、3 個國際組織繼續發言，這是前所未見的。由於發言意見太多，聽取這些意見可能需要好幾個月的時間。

至於另一方的以色列，預計不會在聽證會上發言，但他們會提交書面聲明。

希伯來大學(Hebrew University)法學教授兼以色列民主研究所高級研究員薩尼(Yuval Shany)表示，以色列會以安全理由，證明對原巴勒斯地區的持續佔領是合理的，特別是沒有達成和平協議的情況下。

以色列可以直接以10月7日恐怖襲擊為例子，證明巴勒斯坦地區安全堪憂。當時來薩的哈瑪斯武裝分子，在以色列南部殺害了1,200人，並將250名人質綁回加薩，至今仍下落不明。

然而，巴勒斯坦主要人權組織認為，以色列的佔領手段，早已超出「安全防範」的限度。「已經演變成種族隔離制度」，在被佔領的定居點，巴勒斯坦人成了二等人。

以色列拒絕任何種族隔離指控。

聯合國1948年決議，將巴勒斯坦地區，分別建立以色列國與巴勒斯坦國，由於種種原因，當時的以色列與巴勒斯坦分界畫得犬牙交錯。雖然執行起來困難，但是以色列同意這個方式建國，而巴勒斯坦與背後的阿拉伯聯盟則徹底反對，引發了以阿戰爭。

到了1967年的第三次以阿戰爭(六日戰爭)中，以色列攻下了約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊，甚至跨進進入埃及的西奈半島，北方拿下原敘利亞的戈蘭高地。

第了1973年的贖罪日戰爭，雖然以色列初期相當困難，但是以色列後續的反擊，迫使埃及同意承認以色列，並且以色列拿退還西奈半島為條件，埃及自此不再參或巴勒斯坦的建國，類似的情況也在敘利亞，敘利亞也減少了對巴勒斯坦復國運動的支持。

到了1995年，以色列鴿派的拉賓(Yitzhak Rabin)同意巴勒斯坦成立自治政府，簽定奧斯陸協定，以色列軍隊也退出了加薩。但是拉賓之後遇刺，情況也再次緊張。

以色列之後在約旦河西岸建立了 146 個定居點，居住著超過 50 萬猶太定居者，改變了當地的人口比例，現在約300萬巴勒斯坦人。

國際社會絕大多數認為定居點是非法的。以色列吞併東耶路撒冷（該市最敏感的聖地所在地）並未得到國際承認。