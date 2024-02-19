T1聯盟2023-2024球季正式進入下半賽季，目前新北中信特攻已完成一半的15場例行賽賽事，以10勝5敗戰績位居第二，僅落後暫居第一的高雄全家海神0.5場勝差，目前戰績前三名緊咬，第三名的台啤永豐雲豹與中信特攻無勝差，僅勝率稍微落後。中信特攻雖為衛冕軍，但不容鬆懈，球團19日也宣佈戰力調整，再添強力外援柯丹！

新北中信特攻籃球隊為打造更完整的團隊戰力，球團宣佈與美國籍的柯丹（Cody Demps）簽約，30歲的柯丹，選擇背號93號，身高195公分、體重88公斤，在場上主打1、2、3號位。柯丹去年（2023年）效力於墨西哥國家職業聯賽，場均9.2得分、4.5籃板、2.4助攻；2022年曾參與世界盃美洲區資格賽，代表美國隊出賽。

柯丹興奮表示，「很高興可以加入中信特攻，剛到這支球隊就可以感受到滿滿的正能量，大家也很熱情地歡迎我，很期待可以跟大家在球上場並肩作戰！」相信在柯丹加入後，將更強化特攻團隊戰力，打造更強悍且全面的陣容，場場「閃電狂轟」！