AI霸主輝達將於21日美股盤後公布上季財報，市場普遍看好輝達將再寫驚奇！不過在財報公布前夕，有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）卻趁輝達近期的股價漲勢持續出脫持股套利，而有分析師也警告，輝達的財報無論是好是壞，都可能讓美股的漲勢踩下剎車。

今年來輝達股價漲幅約50%，但據《華爾街日報》報導，這股瘋狂漲勢卻讓伍德聯想起2018年輝達股價衝高後狂瀉的慘況。

FactSet資料顯示，截至2023年底，伍德旗下基金持有的輝達股票價值超過1億美元（約新台幣31.7億元），但今年來至少出售了價值約450萬美元（約新台幣1.4億元）的輝達股票。

伍德近期受訪時坦承，輝達確實是AI領域的領導者，可是她也認為，輝達是一支景氣循環股，並預期隨著競爭加劇與庫存調整將帶來挑戰。

雖然伍德憂心輝達股價很快即將迎來修正，但不少投行近來卻紛紛調升輝達的目標價，並維持看漲立場。輝達上周五（16日）收在726.13美元。富國銀行則是把其目標價從675美元大幅上調至840美元，巴克萊銀行則是從650美元上調至850美元。

同時也有分析師警告，在標普500指數衝破5000點大關之際，輝達的財報可能讓美股漲勢踩煞車。獨立股票市場分析師Michael Kramer指出，市場對輝達下了巨大的賭注，「如果輝達股價沒有大幅上漲，就沒有別的因素可以推動美股繼續走高」。SpotGamma創辦人Brent Kochuba也認為，一旦輝達公布財報，整個期權市場的隱含波動率可能下降，輝達相關個股的看漲期權價格將隨之下降，並帶動大盤回調。