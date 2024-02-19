民眾黨團副主任楊寶楨今(19日)宣布辭職，哽咽落淚表達不捨，她強調自己沒有退黨，只是有其它生涯規劃。但有網友指出，「哭得很委屈，內有隱情？」、「表情說明了一切」、「這表情真好，啜泣、臉遙望遠方..真是太委屈了」，更有人直言「沒事不會想哭，肯定很想待著，卻是被逼退」，熱議不斷。粉專「高雄林小姐」對此表示，她被欺負時也有同樣的心情與表情，直呼「很多話難以說出口吧⋯因為總要顧全大局⋯」。

楊寶楨今(19日)證實請辭消息、聯訪時指出，民眾黨創黨就加入，是她第一個從政的政黨，加入之後打大選，2021、2022自己參選市議員，結束後也沒休息繼續回黨中央工作，調到黨團副主任位置，接著打總統大選，4年多年來完全沒停下休息，前陣子一直思考何時暫停，「其實應該要感謝陳智菡才對，她當黨團主任我很安心，可以接手文宣業務，有放下一顆大石頭，我可以先暫停，有關我的業務，由陳智菡協助處理」。

楊寶楨提到，她辭職後會先休息沉澱一陣子，也有規畫準備進修碩士，新的生涯規畫，至於2026要不要參選，也有跟柯文哲主席、黃珊珊委員表達意思，「我是要先休息的狀態，假設黨內有人希望經營松信選區，歡迎大家先去經營，不用太考慮我，黨經營規劃重要」。

「很多話難以說出口吧⋯因為總要顧全大局⋯」政論Vtuber高雄林小姐對楊寶楨的談話感同身受，在臉書發文直呼「每一次被欺負卻得把苦水往肚裡吞時，我也有著同樣的心情與表情。幸運或不幸的是—沒人看得見。」

網友表示「被陳幹掉。真的很委屈」、「真的很討厭陳，自以為很厲害，他老公就是被他帶壞的」、「也不知道為何陳一躍成為民眾黨二號人物、一號是黃珊珊。同一派系。珊系。柯文哲對她們言聽計從，是民眾黨內親綠派」、「她先生也走偏，原本他先生很正能量的說，可惜」、「黨內超多人不喜歡他們夫妻」、「那戰狼姊面目兇狠遲早把整團毀掉」、「你說你會哭，不是因為在乎」、「寶寶心裡苦，但寶寶不說」。

還有人說「民眾黨內清流都被鬥走了，剩親綠派掌權。2028賴清德連任完成後，民眾黨成立的使命也結束。2028後會併入民進黨」、「有可能，但2026恐提前滅團」、「我離開民眾黨那天好像也一整夜沒睡，期待越高，失望越重吧？更何況我當初只是黨員而已」、「民眾黨瓦解加速中，形象好的反而都不被重用…」、「一定跟內鬥有關」、「寶寶是個善良的人，搞政治的都是豺狼虎豹之人」、「說不是內鬥就一定是內鬥」。