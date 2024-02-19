英國足球金童貝克漢（David Beckham）和妻子維多利亞（Victoria Beckham）結婚24年，先後生下3男1女。他們24歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）和女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）選擇在2022年結婚，近日維多利亞被問到，如果當奶奶會有什麼想法，讓她非常吃驚。

維多利亞近日接受時尚雜誌《Vouge》採訪，被問到一家人相處模式，和對3個兒子感情生活會給予什麼建議，維多利亞提到會默默支持，不太會主動給建議。長子結婚，讓主持人問說「會期待當奶奶嗎？是不是快傳出好消息了？」這個提問，讓一向酷酷的維多利亞嚇一跳說「什麼？天呀！等等」尷尬地笑著用手搧風。

對於兒子有小孩這件事，49歲維多利亞表示「我不認為現在發生了」看著製作團隊開玩笑說「除非你們知道我不知道的事」。維多利亞提到曾問過74歲的《Vogue》全球編輯總監安娜溫圖 (Anna Wintour)，「安娜，你的孫子都怎麼稱呼你？」對方回「安娜」，維多利亞說她覺得這樣直接喊名字很優雅，她應該也會用這樣的方式，她補充「希望有一天，我受到祝福那​​就太好了，但還沒有達那一步。」

雖然還沒當成「奶奶」，不過維多利亞提到自己「岳母」這個新角色，她稱讚媳婦妮可拉佩茲「我認為妮可拉很棒」誇讚她對自己所做的事情充滿熱情，和布魯克林兩人讓彼此變得超級幸福，她說「作為母親看到這一點真是太好了。」