新莊一名婦人誤將價值16800元鞋墊的包裹丟入資收車，最終由清潔隊協助婦人找回包裹。（新北市環保局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市清潔隊於過年節間，接獲數起民眾誤將現金和物品丟棄的案件，如新北高工一名同學16日誤將皮夾連同紙類回收，清潔隊出動10人翻找30分鐘才成功找回；當日新莊一名婦人誤將價值16800元的包裹丟入資收車，透過里長聯繫清潔隊，最後花20分鐘順利尋回。

新北環保局表示，一位新北高工陳姓學生做紙類回收時不慎將皮夾一同「回收」，錢包裡面有現金1000元，還有信用卡及悠遊卡，發現後透過學校老師緊急聯繫土城清潔隊，經10名隊員一番努力持續翻找30分鐘終於尋獲。

此外，新莊清潔隊垃圾車16日晚間行經順泰街49號至43號巷口，一名婦人誤將裝有價值16800元鞋墊的包裹丟入資收車，發現後緊急致電當地里長，通知清潔隊資收班班長召回車輛回場，最後協助婦人順利找回包裹。

環保局表示，過年前也接到許多民眾於大掃除誤丟財物，如6日五股區江小姐將現金12000放在圍裙內，後來打包垃圾時將圍裙一起丟掉，但現金仍放在圍裙內忘了取出，報案時還一度記錯路線，隊員幫忙找了兩台垃圾車花1小時才順利找到。

環保局提醒民眾，平常丟棄垃圾或回收前應先仔細檢查有無存放金錢或個人物品，誤丟案件發生時，清潔隊收到通知一定會盡力協助民眾，但若錯過黃金時間，連同垃圾一同焚燒，恐怕清潔隊也無法「即刻救援」。