大陸上海市某中學25歲女教師被丈夫實名舉報，出軌16歲高一男學生的對話截圖流傳網路，消息一出立即登上微博熱搜，引發公眾關注。根據對話截圖顯示，兩人已發生關係，尺度超大。今天（19日）上午，教育局回應稱，已經知曉此事，「現在正在調查中。」

網傳上海中學女教師被丈夫公開舉報出軌16歲學生。（圖／翻攝自網易新聞）

本月16日上午，自稱為上海市某中學化學老師兼高一班主任的丈夫微信帳戶，實名轉發公開了自己的張姓妻子與16歲高一男學生的微信對話截圖，斥責妻子「出軌」、「與未成年人發生關係」。

這名長相甜美的女教師，為了防止被丈夫發現出軌行為，張女給常姓男學生改了備註，用已畢業的學生丁書悅（女生）給對方備註名。內容中顯示，常男非常清楚張女已經結婚，還明確告知張女自己不能當小三。

對話紀錄顯示，兩人對話就像熱戀中的情侶，男方頻頻誇張女長的漂亮還年輕像個學生，而張女也經常給他發自己的照片。

兩人還一起約著去私人影院，去小樹林，甚至約著去酒店。對話顯示，張女稱，「聊天紀錄被人看到會瘋掉」，所以兩人互相叮囑「要小心」。

據《南方都市報》報導，此事在貼吧等平台發酵後，於2月18日登上微博熱搜，引發高度關注。2月19日上午，徐匯區教育局回應，已經知曉這一事件，「現在正在調查中。」

據《澎湃新聞》報導，2月19日中午，涉事學校回應，涉事女老師張女已被停職，目前事件正在調查中。