金廈陸船兩死案讓兩岸陷入緊繃，金門藍色公路「初日號」遊艇19日下午行經金門縣大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警局強制登船臨檢約30分鐘，遊艇上約20餘名遊客驚嚇不已。對此國民黨立委賴士葆直言，兩岸關係惡性螺旋，大陸海警登船臨檢等於侵門踏戶，但我國有沒有實力以牙還牙，都是考驗蔡政府、賴政府。應儘速啟動對話，過去世界大戰都是小事情引起，最後釀成大災難。

賴士葆表示，蔡政府以及未來賴政府一定想辦法降低兩岸敵意，現在兩岸情緒很高漲，台灣的網民，大陸的網民都非常有敵意，而民進黨現在是執政黨，有責任化解這個敵意。

賴士葆直言，福建海警隊登船臨檢，代表管轄權被接走了，台灣老百姓不會接受，這樣等於取消海峽中線，這個擦槍走火，都會有可能引起戰爭，他們的海警就等於台灣的海巡，都屬於海軍2.0，都是國家公權力介入，等於侵門踏戶，台灣有沒有實力以牙還牙，就是考驗蔡政府。

賴士葆呼籲，兩岸要儘速對話，不然此類衝突會一直發生，過去世界大戰都是小事引起的，小事件反到釀成大災難，大陸死掉兩個人，台灣的處理沒有退讓，人命關天大陸民意當然沸騰，而台灣只是嘴巴講，都沒有行動要溝通，兩岸對話比什麼都重要，不是抱美國大腿就好，解鈴還是繫鈴人，兩岸這麼緊張已經到劍拔弩張的地步，海空的中線都不見了，這都是國安問題。