美式賣場好市多常會推出新品保持會員們的新鮮感。一位女子近日發現，好市多上架了甜點新品「生乳蜂蜜蛋糕」，2條要價369元，蛋糕本體紮實不甜膩，裡頭還夾了厚厚一層馬斯卡邦生乳餡，相當好吃，貼文曝光後引發熱議，不少老饕認為，該款蛋糕像是生乳捲融合了蜂蜜蛋糕，CP值、口味勘比名店，值得回購。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，生乳蜂蜜蛋糕一盒有2條，售價369元，「價格不算便宜也不是太貴」，不過原PO認為該款蛋糕相當好吃，「不甜膩很紮實！」，讓她忍不住大讚「真心推薦生乳蜂蜜蛋糕」。

對此，許多網友紛紛回應，「只吃過一次，為何買不到第二次，好難買哦！」、「根本買不到！」、「生乳捲和蜂蜜蛋糕2in1，但CP值和口味又堪比一些名店」、「這真的好吃，很推不死甜也不會乾」、「840克369元這樣很便宜了欸，重點是有生乳餡料，亞尼克沒蜂蜜現在一條就算7-11團購也要快300元」。

根據好市多標示，生乳蜂蜜蛋糕使用濕潤有彈性的蜂蜜蛋糕，夾入蓬鬆綿密的馬斯卡邦生乳餡，兼具美味與口感。