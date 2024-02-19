針對大年初五的的陸籍漁船翻覆事件，使得兩岸在金門海域的情勢緊張，今（19）日傳出福建海警局強登我方藍色公路遊艇「初日號」臨檢長達30分鐘的情況，對此，立委洪孟楷呼籲陸方應該克制，同時也要求中央政府盡速找出溝通的管道，避免雙方的「敵意螺旋」持續上升。

洪孟楷表示，福建海警局強制登上我方船隻的行為，確實已造成侵犯我方人員的狀態，站在保護我國國民的立場，應該要向對岸提出抗議，但在不希望雙方「敵意螺旋」持續上升造成擦槍走火的情況，他也呼籲中央政府要找到溝通管道與對方溝通，否則這樣的情勢持續升溫，未來更有可能傷害兩岸人民的權益。

至於陸方學者認為此舉只是在行使主權的正常行為，洪孟楷則反問，「過去有沒有這樣的動作？如果沒有就是明顯的針對性！」洪強調，在過去沒有相同的情況下，陸方今天的動作也是某種程度的「改變現狀」，站在捍衛我方人員的立場，應予以抗議。

洪孟楷指出，尤其是陸方登上的我方藍色遊艇的觀光船隻，在沒有任何違法事由的前提下，被這樣強行登船，不是一個正常的事情，所以還要要呼籲陸方應該要克制這樣的行為再發生，中央政府也要盡速找出都通的管道與策略跟對岸溝通，才能避免事件越演越烈。