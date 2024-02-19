金廈陸船2死案讓兩岸關係迅速降溫，金門藍色公路「初日號」遊艇19日下午行經金門縣大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警局強制登船臨檢約30分鐘，遊艇上約20餘名遊客驚嚇不已。對此，民進黨團書記長莊瑞雄認為，此舉絲毫不具善意，對岸沒必要刻意為了回應民情，將姿態拉得那麼高，應盡快溝通，別繼續僵持。

針對陸船2死案，福建海警局已強硬表態將加強海上「常態化」執法，引發金門地區漁民人心惶惶，今日又發生福建海警局強制登上「初日號」遊艇臨檢半小時，金門海巡隊獲報則立刻派遣2艇前往護航「初日號」，於下午5時許返抵金門，遊艇上遊客更驚呼「嚇死了！」、「很怕回不了台灣！」。

對此，莊瑞雄指出，中國此舉絲毫不具善意，金門離中國很近，過去都可以和平相處，卻因為個案引發波瀾，他強調，該陸船屬三無漁船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），為兩案協同執法的共同打擊對象，發生不幸事件，政府雙方都應該必須有所節制。

莊瑞雄認為，對岸沒必要刻意為了面對國內民情，刻意將姿態拉的這麼高，就台灣海巡立場而言，也必須依法行政，捍衛台灣海疆與漁民權益，他認為雙方還是要溝通，否則僵持在那，還勞師動眾，會過度浪費人力。