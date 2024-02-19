針對中國大陸外長王毅宣稱台灣是中國的一部分，兩岸統一必將實現。外交部今天譴責北京當局，企圖以所謂「一中原則」虛構台灣屬於中國的法理基礎，並強調，台灣前途將由2300萬台灣人民自己決定，北京當局應適可而止，將心思多用在處理當前的內部問題。

王毅在出席德國慕尼黑安全會議時，藉會晤多國外長及在論壇上，宣稱「台灣是中國的一部分」等涉台言論。外交部對此嚴正駁斥。

外交部發言人劉永健重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

他說，眾所周知，片面破壞台海和平穩定與現狀的罪魁禍首就是中國。外交部也譴責北京當局一再誤導國際視聽，企圖以所謂「一中原則」虛構台灣屬於中國的法理基礎，並塑造對台灣擁有主權的荒謬論述，此種作法必為國際社會唾棄。

劉永健強調，台灣前途將由2300萬台灣人民自己決定，也呼籲北京當局適可而止，不要一再成為國際社會和兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」，並將心思多用在處理當前中國本身內部問題上。