有一對情侶昨天（18日）開車前往高雄壽山動物園的停車場，當時正排隊要進入停車場，車頭左側有兩位婦人經過要進入，結果後面那位婦人不小心被降下的柵欄當場打臉，整個過程被這對情侶的行車紀錄器全程錄下，PO在網路上後，沒想到婦人被砸沒人在意，反倒是聽到車上女副駕的驚呼聲而紛紛歪樓引起熱議。

這段影片被PO在臉書《Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台》，這段行車紀錄器畫面只有短短16秒，卻引起廣大網友的熱議，畫面中看到兩名婦人穿過車道，走進停車場內，沒想到柵欄這時候卻放了下來，走在後面粉紅上衣的婦人沒有發現，直接當場砸在臉上，前面婦人發現回頭關心，但是臉上的笑容相當「母湯」，只是這段短短的影片，因為車上女乘客的驚呼聲，卻變成網友歪樓留言動力。

兩名婦人經過車道，遭柵欄砸中臉部。（翻攝臉書Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

很多看過此影片的網友，紛紛留言表示：「多麼痛的領悟….」、「那叫聲真是讓人硬」、「壽山猴子多」、「這種不長眼的還真的很多……」、「啊！嗯～嗯～嗯～」、「聲音好聽 (重點誤)」、「修桿子囉」、「柵欄壞壞」。