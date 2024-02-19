「維基解密」(WikiLeaks)創始人亞桑傑(Julian Assange)遭美國政府以間諜罪通緝多年，他一直流亡在各國的大使館，目前是在倫敦監獄裡因其他案件而服刑中。周二開始，亞桑傑要面臨最後一次法庭聽證會，英國高等法院已安排為期兩天的辯論，討論他是否可以上訴，如果法院不允許上訴，那麼他可能會被遣送美國受審。

美聯社報導，亞桑傑的妻子表示，他的健康狀況已在拘留期間惡化，要是他被引渡美國，很可能因此而死。

現年52 歲的亞桑傑是澳洲籍的電腦專家(駭客)，他在 2010年破解了數十萬份機密文件，並公布到網路上，因而被美國政府與軍方起訴18項罪名。

檢察官稱，他與美國陸軍情報分析師曼寧(Chelsea Manning)合謀，侵入五角大廈的電腦系統，許多伊拉克和阿富汗戰爭的秘密外交電報和軍事文件遭到拷貝並上傳到名為「維基解密」的網站。

他面臨 17 項間諜罪和一項濫用電腦的罪名，他的律師表示，如果罪名成立，他可能會遭到最高175年的刑期，但美國方面表示，真實的刑度可能會低得多。

亞桑傑和他的支持者辯稱，他像是記者來揭露美國軍事不當行為，並受到美國憲法第一修正案所保障的新聞自由的保護。

維基解密公佈的文件，包括 2007 年美軍阿帕契直升機在巴格達發動的攻擊，造成11人死亡，其中包括2名路透社記者。

亞桑傑的妻子說：「我丈夫因獲取，並向公眾傳播有關美國政府所犯戰爭罪證據而被起訴。但是，舉報犯罪絕不是犯罪。」

美國律師表示，亞桑傑的罪行造成了「美國國家安全問題，嚴重又急迫的風險」。

雖然美國針對亞桑傑的刑事案件直到2019年才發動，但他的自由已經被限制了十多年。2012年，亞桑傑到厄瓜多駐倫敦大使館避難，並在英國法院裁定，亞桑傑應被引渡到瑞典，以調查他涉及一起強姦案。

2019年，厄瓜多政府撤銷了他的庇護身份後，他被英國警方逮捕，隨後在他第一次在大使館避難時因逃避保釋而入獄。

儘管瑞典放棄了性犯罪調查，亞桑傑仍被關押在倫敦戒備森嚴的監獄，而與美國的引渡戰仍在繼續。

倫敦的一名法官最初阻止了亞桑傑被轉移到美國，理由是「如果被關在惡劣的美國監獄裡，他可能會自殺。」

但在美國當局保證，他不會遭受危及他身心健康的嚴厲待遇後，隨後的法院審判就愈來愈對亞桑傑不利。