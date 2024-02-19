前總統陳水扁的女兒牙醫師陳幸妤被控醫療糾紛案，一審委由父親陳水扁訴訟後，陳幸妤獲判免賠原告周姓女子130萬元，引發外界關注。周女不服上訴，台南高分院19日下午首度召開準備程序庭時，陳幸妤已解除父親擔任訴訟代理人，改委任律師蔡淑文辯護。

蔡淑文還當庭表示，陳幸妤診所已經口頭解除由陳水扁擔任訴訟代理人，改由她代為幫陳幸妤辯護；陳水扁也會向高分院遞狀解除委任。

據了解，台南地方法院審理陳幸妤醫療糾紛時，因陳水扁並未被宣告禁治產或輔助宣告，法官同意阿扁擔任陳幸妤的訴訟代理人，去年10月陳幸妤獲判勝訴，免賠周女130萬元。

周女不服上訴二審，今天下午台南高分院開庭時，因陳幸妤已另行委任律師蔡淑文訴訟，僅蔡淑文及周女出庭，陳幸妤並未出庭。周女要求勘驗她提供部分錄音光碟內容，法官當庭播放後，蔡淑文表示，「錄音內容非連續性，怎知真實性？」全案將擇期再開。

另外，周女還控告陳幸妤業務過失傷害，但因台南地檢署認為陳幸妤並無疏失，處分不起訴；周女再議也被台南高分檢駁回，全案確定。