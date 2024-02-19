國民黨台北市議員游淑慧近日批評台北市第一漁果市場改建案是「柯文哲趕發包政績，是影響公安的爛尾樓」，民眾黨發言人吳怡萱今(19日)回擊，議員以政治凌駕專業的表現，實在令人遺憾，呼籲以專業評估，監督蔣市府，而非活在過去，總是將問題推給前朝，老是拿柯當擋箭牌。游淑慧則反嗆，希望送交監院調查，總比柯當年一張嘴創造五大空案來得客觀公正。市議員是為了監督市政，而不是負責來幫老闆善後斷尾。

吳怡萱指出，第一漁果市場設計規畫以農產棟地上6層、漁產棟地上8層樓，預計2029年完工，並未有報載所提之「若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用」此論點完全本末倒置，目前一切皆按照規劃進行改建。她批評，以游的資歷，不該對公共工程產生如此大的誤解，在改朝換代後，將政治凌駕專業，用有色眼光看待市場改建，實非人民之福。她表示，市政本來就具延續性，改建市場更非一朝一夕就能完成，不能換新政府就否決過去的規畫與決議，現任市長蔣萬安已上任1年多，市場處於去年針對第一漁果市場改建追加49.93億，游應多監督。

「都不能查？都要柯皇萬歲？」游淑慧今(19日)在臉書發言反嗆民眾黨的議員和發言人：一，請尊重每個議員的市政監督權。二，不要惡言相向，也不要不懂裝懂，對議會同事彼此有點禮貌。三，特別等到總統大選結束了，才追查柯的市政爛攤，這還不夠純淨、去政治化嗎？要不然柯市府的爛攤子，到底何時能討論？四，希望送交監院來公正調查，總比柯文哲當年一張嘴創造五大空案來得客觀公正。五，人民選出的市議員是為了監督市政，而不是負責來幫老闆善後斷尾。

游淑慧質疑，「近200億的漁果市場改建案，是蔣萬安的問題還是柯文哲的問題……？真的別白賊了！」