佛光大學當家射手連文鈴19日三分球21投中6，攻下22分、7籃板、5助攻，繼預賽後再扮「美和殺手」，助隊69比59擊敗隊史首次晉級UBA公開女一級6強的美和科大，拿下112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽重要勝利，累計2勝1敗，一腳踩在4強線上。

佛光在6強複賽20、21日最後兩戰依序對上文化大學、台灣師大，如能再搶1勝，4強排名有可能非二即三，下月底台北小巨蛋總決賽的23日4強賽首日，可望避開預期的第1種子衛冕軍世新大學，爭取搶進24日冠軍賽機會提升，佛光教練檔楊淑淨、文祺都說，避免恐夜長夢多，20日對文化肯定要先拚搶下勝利。

今天對美和科大，除了連文鈴發揮出色，中鋒陳丁綺一樣貢獻22分及生涯最高18籃板，個人本季首度單場「雙十」，複賽迄今3戰得分兩破20，後衛黃渝庭也有12分、8籃板、4抄截，都是大三的3人儼然成為佛光「新三角」，合飆56分占全隊總得分69逾八成，形同提前為下季接棒成為球隊主力先暖身，因為團隊目前鎮隊「雙衛」碩二梁瑜玲、大四李宜樺本季後若雙雙畢業離隊，下季佛光的攻守重心勢必交棒。

出身自家普門中學體系的連文鈴，今天飆6記三分彈，本季第3度至少單場進6球，其中一次就是預賽助隊擊敗美和，賽後她笑說：「爸媽等家人特地來基隆全程觀戰，我肯定不能漏氣，也高興三分準頭復活，找回手感。」

楊淑淨補充，其實佛光球員條件一般，季前並不被看好，但子弟兵很爭氣，年前日本移訓，小有收穫，過年在營圍爐，如果順利晉4強，意味年假犧牲值得，也是大家發揮韌性，團隊合作贏來的。