雖然中國大陸經濟成長走緩，但高端奢侈品卻仍一支獨秀，據奢侈品巨擘LVMH集團表示，現在中國大陸銷售量大幅成長，已達2019年的2倍，因此集團決定自2月19日起調漲部份產品售價，平均漲幅在6%左右。

據香港《經濟日報》報導，LVMH集團官方客服人員在答覆媒體詢問時表示，Louis Vuitton在中國市場部分產品售價確實有調整，平均漲幅在6%左右。LVMH集團首席財務官Jean-Jacques Guiony表示，現在中國顧客數量是2019年的2倍，中國國內的購買量大幅增長。

LV客服人員表示，LV部份產品在線上及線下均同步更新，更新後，Carryall中號手袋從2.05萬元人民幣漲至2.15萬元人民幣（約合台幣9.2萬元）。其他品類產品也有不同程度的上漲，具體以官方售價為準。

報導說，根據LVMH 2023年報，分地區來看，如果單看營收佔比，亞洲地區仍是LVMH最大的消費市場。包含中國在內的亞洲地區（不包括日本）貢獻了最高的營收267.07億歐元，佔集團營收的31%，比2022年上升了1%。

LVMH財務長Jean-Jacques Guiony表示，現在中國顧客數量是2019年的2倍，來自外國遊客的業務佔比相對下降，但這部分的整體收入仍然與之前持平。這種現 象意味著中國國內的購買量大幅增長，為滿足這一需求，Louis Vuitton和Christian Dior正在考慮在中國開設更大的門店。