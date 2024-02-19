華語天王周杰倫日前攜妻子昆凌看美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）演唱會，周杰倫透露夫妻倆的座位是由泰勒絲的團隊提供，展現在全球演藝圈的人脈，不過卻遭大陸網友質疑座位上印有價錢，並非真的獲泰勒絲邀請，而是自己買公關票，對此周杰倫回應「我只看我想看的，沒事」，又忍不住2度發聲：「只要有狗還在吠，就代表你還是行的」。

周杰倫19日在Instagram限時動態語重心長道：「在這個圈，不管多久，只要有狗還在吠，就代表你還是行的，沒人吠的時候就要小心了，共勉之……」，罕見撂重話，立刻衝上陸網熱搜。

周杰倫再度回應演唱會座位風波。（圖／周杰倫Instagram）

事情起因是周杰倫在社群發文：「哥來觀摩一下，謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置，外場音控也很讚」，他也說：「平常我演唱會開場前大概是在這個位置調整音控的，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別。」不過有大陸網友卻指出他的座位與泰勒絲邀請的位置不同，反而在「公關、廠商、自購席位」的區域，質疑他的門票並非泰勒絲團隊給的，而是自己購買。

許多大陸網友更翻牆到周杰倫的無關貼文下留言狂酸：「怎麼去中控台旁邊的小板凳，人家都被邀請到包廂了」、「看過Taylor巡演就要虛心學習，不是傲慢沉迷於『第一』」，但也有粉絲力挺：「麻煩是會過去的，亂吠是一時的，尊重是永久的，音樂是會留下來的，哥已到了山頂上頭 」、「哥別理他們」、「哥寫首歌罵他們」、「我們一直在，支持杰倫」。