陸船近日到金門周邊海域捕撈時，遭海巡署驅離，導致快艇不慎翻覆，2人身亡，福建海警局已強硬表態將加強海上「常態化」執法，有金門遊艇今下午行經金門縣大二膽海域、五通水道附近，遭陸警強制登船臨檢，嚇壞遊客。對此，民眾黨立委黃珊珊說，福建海警局刻意挑釁的舉動，無助於兩岸關係的和諧發展。
黃珊珊表示，她重申中華民國主權不能退讓的立場，支持我國海岸巡防隊保護國民的行動，福建海警局刻意挑釁的舉動，並無助於兩岸關係的和諧發展，再次強調兩岸應盡快建立良好的溝通管道，讓雙方國民都能免於恐懼，還給海域原本的和平。
陸船近日到金門周邊海域捕撈時，遭海巡署驅離，導致快艇不慎翻覆，2人身亡，福建海警局已強硬表態將加強海上「常態化」執法，有金門遊艇今下午行經金門縣大二膽海域、五通水道附近，遭陸警強制登船臨檢，嚇壞遊客。對此，民眾黨立委黃珊珊說，福建海警局刻意挑釁的舉動，無助於兩岸關係的和諧發展。
黃珊珊表示，她重申中華民國主權不能退讓的立場，支持我國海岸巡防隊保護國民的行動，福建海警局刻意挑釁的舉動，並無助於兩岸關係的和諧發展，再次強調兩岸應盡快建立良好的溝通管道，讓雙方國民都能免於恐懼，還給海域原本的和平。
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