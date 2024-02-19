遊客穿著和服造訪台大鳳凰茶園，不只能賞300多種品系的山茶花，還能賞八重櫻、河津櫻等櫻花美景。（楊靜茹攝）

台大鳳凰茶園333階步道旁粉紅色河津櫻，目前花況約3、4成，預估228前後滿開。（楊靜茹攝）

台大鳳凰茶園櫻花季推出賞櫻療癒遊程，邀民眾來山上住一晚，還能報名頌缽音療主題課程。（楊靜茹攝）

台大實驗林鳳凰自然教育園區栽種500多棵櫻花，包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、河津櫻等，其中333階步道旁河津櫻預計228前後滿開，即日起至3月15日推出賞櫻療癒遊程，邀民眾來山上住一晚，除了賞櫻生態導覽，還能報名頌缽音療主題課程，療癒緊繃的身心。

台大實驗林鳳凰自然教育園區俗稱「鳳凰茶園」，園區占地約20公頃、海拔為750至950公尺間，氣候涼爽，栽植阿薩姆、烏龍等茶樹，協助竹鹿地區茶業推展，配合農業部自然生態保育與生態旅遊政策，在茶園間栽種500多棵櫻花推廣有機農法，目前八重櫻滿開，預估河津櫻228前後滿開，鳳凰櫻花季登場。

台大林管處副處長衛強表示，鳳凰茶園設置山茶花標本園，20年來蒐集300多種山茶花品系，目前山茶花綻放，花期到3月初，園區的八重櫻盛開，而333階步道旁的河津櫻花況約3、4成，預估228前後滿開呈現粉紅櫻花隧道美景，即日起至3月15日推出賞櫻療癒遊程。

森林邦執行長洪志遠說，鳳凰茶園生態豐富，建議遊客到山上住一晚，不僅有免費的賞櫻生態導覽，由達人帶路，認識園區藍腹鷴、紅嘴黑鵯、各種畫眉等野生動物，還有蕨類、台灣杉、山茶花等植物，還能報名頌缽音療主題課程，療癒緊繃的身心；另竹山茶道協會3月2日也推出「春櫻．茶香饗宴」，報名學員除賞櫻品茗，還能手作櫻花袋。

鳳凰自然教育園區指出，櫻花季期間假日開辦櫻花市集，讓在地農友販售茶葉、咖啡、麵包、精油等，並提供免費接駁服務，建議遊客將車輛停放在鳳凰社區籃球場，再搭接駁車往返園區賞花。