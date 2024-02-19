獨居翁熱水器裝室內不肯換，消防連哄帶騙換強排避免發生憾事。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

獨居翁熱水器裝室內不肯換，消防連哄帶騙換強排避免發生憾事。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

獨居翁熱水器裝室內不肯換，消防連哄帶騙換強排避免發生憾事。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

獨居翁熱水器裝室內不肯換，消防連哄帶騙換強排避免發生憾事。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府消防局第一救災救護大隊桃園分隊在年前配合南埔里長辦公室及國際同濟會桃園總會桃園縣會，到獨居長者家中進行年前送暖活動，除捐贈物資及慰問金，桃園消防分隊也針對訪視對象的居住環境進行安全診斷。發現桃園區陳姓老翁家中戶外型燃氣熱水器裝置在廚房，極易發生一氧化碳中毒，立即積極申請補助，順利幫老翁換成強制排氣熱水器，避免發生憾事。

據悉，陳姓老翁為獨居老人且為中低收入戶，現場消防人員訪視後除告知老翁使用熱水器務必保持通風外，亦提醒如符合中低收入戶補助標準可申請補助，換裝強制排氣熱水器，但老翁一度以很少使用及申請麻煩為由婉拒。

鑒於年前有多日低溫特報，為免老翁使用熱水器不慎發生一氧化碳中毒，桃園消防分隊承辦同仁在確認其符合補助資格及徵得老翁同意後，積極為其辦理相關補助程序。在過完年後，於日前，由合格的燃氣熱水器承裝業者，為老翁換置一台新的強制排氣熱水器，以避免一氧化碳中毒的危險。

桃園分隊分隊長張侃峯表示，一氧化碳無色無味，是潛藏於居家環境的隱形殺手，人體吸入後會有頭暈、噁心及嗜睡等症狀，嚴重更會導致死亡，熱水器安裝錯誤是最常見發生事故的原因。此次同仁藉由年前的關懷訪視，發現了該住戶一氧化碳中毒的危險潛勢，並主動積極的協助辦理補助，使民眾免於發生危險，實為美事一樁。

張侃峯呼籲，民眾在使用熱水器時要慎防一氧化碳中毒，桃園市今年度中低收入戶熱水器遷移或更換熱水器補助，目前仍有名額，可優先申請一萬兩千元的補助，以減輕弱勢家庭的經濟壓力，在寒冷的天也能安心洗熱水澡，113年3月1日後受理一般戶申請，補助金額為三千元。