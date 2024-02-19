大陸日前宣布改變M503等航路運行方式，交通部觀光署7日宣布暫停台灣旅行社組團赴陸旅遊，引發泛政治化等批評。民進黨不分區立委沈伯洋喊出，中國正對台發動法律戰，一步步侵蝕台灣主權。國民黨新科立委徐巧芯質疑，為什麼旅行業舉辦大陸旅遊團會損害國家利益？這就是政府在公然抹黑曾經或未來打算到大陸旅行過的民眾，以及嗷嗷待哺的觀光業者。痛批政府箝制人民自由，毫無法源依據，自己才真的是綠共。

「禁止赴陸旅遊沒有法源被批評，沈伯洋竟然說這是大陸打法律戰？你要不要聽聽自己在說什麼？」徐巧芯今(19日)在臉書發文表示，交通部突然下令禁止大陸旅遊團，被外界罵翻，因為連法源依據都相當薄弱。號稱民主國家的政府竟然限制人民旅行的自由，把人民當諜，荒謬至極。

徐巧芯提到，觀光署說法源依據是：《發展觀光條例》第53條第1項：「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光旅遊業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰…」及《旅行業管理規則》第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」她質疑，我國政府竟然說到大陸旅遊是損害國家利益？為什麼到大陸旅遊會損害國家利益？為什麼旅行業舉辦旅遊團會損害國家利益？

「根本回答不出來！政府在公然抹黑曾經或未來打算到大陸旅行過的民眾，以及嗷嗷待哺的觀光業者！」徐巧芯直言，「在綠營的眼中，你各位都已是中共同路人了唷！」然後號稱民進黨最懂國防外交的不分區立委第二名沈伯洋，竟然還加碼護航，說這是阿共的陰謀。觀光署拿不出法源依據，沈伯洋就說這是「中共在打法律戰」。所以中華民國政府想幹嘛就幹嘛，立委不需要要求行政部門守法，只要抗中保台就全部可以？

徐巧芯痛批，政府箝制人民的自由，毫無法源依據，民進黨立委竟然認為這是中共打法律戰？「你在罵中共的時候，自己才真的是綠共！」