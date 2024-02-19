昨（18）日中午台北市一家速食店出現一名女子，雙腿全被鐵鍊綁住，甚至還被上鎖，民眾見狀趕緊報案。警方到場後了解，女子因有精神疾病及妥瑞氏症，才會被父親用鐵鍊綁住雙腿，避免到處亂跑，北市社會局表示，這樣的行為已經涉及家人間的不當對待。

警方表示，昨（18）日中午速食店裡頭白衣女子在座位區用餐，被民眾發現雙腿纏繞著鐵鍊而報案，警方到場後將女子帶回派出所，但女子連行走都似乎很吃力，警方調查發現，原來她腳上的鐵鏈是生父親綁的。女子向警方供稱自己患有妥瑞氏症及自閉症狀，父親為了不讓她亂跑才會在她的腿上加裝鐵鍊。

但女子父親喊冤，因為女兒罹患有妥瑞氏症，經常逃家四處乞討，林父為防止林女外出發生意外，已自購鏈條將其雙腳拴綁，18日見父親午睡再次逃家。警方通報社會局，經聯繫值班社工稱，該家庭有列管追蹤，因屬管教方式不當，並無家暴情事，不屬於安置項目，社會局將派員訪視家庭，林女可交由父親帶回。