針對陸船兩死案，福建海警局已強硬表態將加強海上「常態化」執法，引發金門地區漁民人心惶惶。金門藍色公路「初日號」遊艇今（19日）下午行經金門縣大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警局強制登船臨檢約30分鐘，遊艇上約20餘名遊客驚嚇不已，金門海巡隊獲報則立刻派遣2艇前往護航。「初日號」於下午5時許返抵金門。遊艇上遊客驚呼「嚇死了！」「很怕回不了台灣！」

海巡署於今日下午16時47分，第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現兩艘海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢國籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往應處。

福建海警局強制登船臨檢約30分。（民眾提供）

陸方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長船員證照及船長簽名後，於17時19分離船。

經查「金」輪係於本日15時33分搭載我國籍11名船員及23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向大陸地區。

本署10039艇於17時33分趕抵現場後，即與「金」輪通聯掌握狀況，並一路伴航「金」輪返回水頭港。

「金」輪屬金門當地海上觀光船，陸方亦有類似觀光船至金門外海導覽，本署艦艇本於善意，對此無故意違法、誤入我方水域船舶，均以廣播驅離，從未登檢；海巡署呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒國人，從事海上相關活動時，避免靠近大陸一側水域，以維安全。