陸船日前發生越界捕魚造成兩人死亡，福建海警局已強硬表態將加強海上「常態化」執法。金門藍色公路「初日號」遊艇19日下午行經金門縣大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警局強制登船臨檢約30分鐘，遊艇上約20餘名遊客驚嚇不已。據了解，是位於禁止限制區水域外，靠近大陸方向。海洋委員會海巡署於今日晚間回應，並呼籲陸方秉持和平、理性處理相關問題。

海巡署第12巡防區雷達及紅外線熱影像系統於下午4時47分發現兩艘海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬併靠登檢國籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往應處。陸方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長船員證照及船長簽名後，於下午5時19分離船。

經查，「金」輪是於19日下午3時33分搭載我國籍11名船員及23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因為烏沙角外多淺灘，所以在航行中偏向大陸地區。據了解，是位於禁止限制區水域外，靠近大陸方向。

海巡署10039艇於下午5時33分趕抵現場後，即與「金」輪通聯掌握狀況，並一路伴航「金」輪返回水頭港。海巡署表示，「金」輪屬金門當地海上觀光船，陸方也有類似觀光船至金門外海導覽，海巡署艦艇本於善意，對此無故意違法、誤入我方水域船舶均以廣播驅離，從未登檢。

海巡署呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒國人，從事海上相關活動時，避免靠近大陸一側水域，以維安全。