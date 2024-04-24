22歲陳姓男子以現役軍人身分，去年元旦酒駕，造成自己及同車友人3死2傷，此案成為台南地院首件國民法官案。負責審理的國民法官共4女4男，從3級生到7年級生都有，有國民法官說，批評恐龍法官容易，參與審判才知判決如此燒腦；也有國民法官反覆自問，「我的決定會為被告及被害人家庭帶來什麼影響？」

國民法官法2023年1月實施，此案是台南地院首件由國民法官參審與司法法官共同評議的重大車禍死亡判決案。

不少國民法官不約而同說，攻防辯述程序冗長，國民法官專注時間無法太長，盡量控制30分鐘，或是認為庭訊過程中，檢察官論告及辯護人辯論時間太長，聽到最後都恍神了。

但眾人也認為，實際擔任國民法官參與全程審理，讓法律變得很真實，「只有讓大家更了解法律，才會更守法也不會觸法。」

有國民法官說，期待對國民法官的宣傳再深入介紹，畢竟民眾對於國民法官義務跟到底要做什麼，還是很茫然。其中一名國民法官說，如何在被告與被害人中得到平衡，考量每個人的權利與義務，更甚者，這些決定是否會為被告及被害人的家庭帶來什麼影響？自己所做的每個決斷，都要深思，非常榮幸參與審判。

審判長陳本良指出，根據此次的合審合判經驗，來自不同領域的國民法官，從不同面向思考、判斷，這樣的判決相信會更周延，更貼近民眾法律情感。