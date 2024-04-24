大彰化東南及西南第一階段離岸風場於2018年4月通過遴選獲配900MW台電電網容量，為台灣建置容量最大的風場，2024年完工併網。沃旭能源近期委託台灣經濟研究院針對「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」進行研究報告。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場是台灣首座百萬瓩（GW）級離岸風力發電廠，研究結果顯示，大規模離岸風電計畫可以為產業、社區和環境帶來重大長期利益。

沃旭台灣董事長汪欣潔指出，風場建置期間創造8,300個工作機會，超過200家在地供應商及下游承包商共同建置台灣首座世界級離岸風場。

依研究報告顯示，900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場共設置111座SG 8.0-167 DD風機，每年所發出的乾淨電力相當於減少175萬噸二氧化碳排放量。

報告說明，大彰化東南及西南第一階段離岸風場每年產出的乾淨電力，相當於13,500座大安森林公園的減碳量，有助於改善國內空氣品質改善，並加速能源轉型。

沃旭能源表示，未來除繼續維運大彰化東南及西南第一階段離岸風場，2018年6月透過競標取得的大彰化東南及西南第二階段風場也將於2025年完成，並依照2020年與台積電簽約內容，向台積電供電。