百貨母親節全台開打，SOGO百貨預計27日開跑母親節檔期促銷，SOGO總經理汪郭鼎松表示，去年上半年高達20～30％成長的高基期，讓今年相對挑戰，除了商品力夠強，今年首度推出首六日中信LINE Pay卡最高回饋達14％、國泰CUBE卡再享3.5％，預估全檔業績目標上看40億，與去年持平。

遠東SOGO百貨去年營收創新高達500億元，今年目標保守拚成長1％，SOGO營運副總吳素吟指出，截至目前止，全台SOGO業績相對持平，主要是去年同期基期高所致，一旦上半年維持平盤，下半年就有機會往上成長，而母親節前哨戰購物節在化妝品相對成長3％，至於精品部分，復興館精品小減4％，但在母親節促銷高回饋帶動下，有機會往正成長。

汪郭鼎松表示，今年營收不會低於500億元，加上SOGO大巨蛋的D區、B區等陸續在上、下半年開幕，明年可往600億元邁進；他表示，APP功能服務愈來愈強，以目前會員150萬，年底拚180萬、明年上看200萬會員，且VIP俱樂部會員貢獻包括成交筆數、客單均相對成長，整體至目前為止成長3％。

SOGO表示，目前業績持平，除了去年基期高，還加上第一季國人出國潮，年節消費縮減，所得支出有一半挪為出國、出遊與採購之用，精品業績首當其衝，唯目前精品營收影響有限，流動客相對減少，未來發展策略是每個店都會有精品，除了復興店集眾國際精品於一身外，

忠孝館亦跟進一樓進駐不少精品櫃位，天母店則是全台唯一綠色百貨，更有50％獨家品牌進駐，高雄館未來還會增加溜冰場。

為拚出持平業績，SOGO強調，母親節檔期回饋逼近周年慶，最高回饋逾20％，忠孝店重點包括化妝品、家電用品、超市餐廳優惠等；復興店去年母親節首日就快要達4億，今年母親節檔期16天要做15億元業績，且新增與中信LINE PAY合作，因此所有頂級國際精品均可享有最高回饋，珠寶類回饋更高可到9％，歐系家電按摩椅更可以回饋到兩位數，天母店黃金與家電回饋率則超過14％。