前立委、耶魯大學政治學博士郭正亮日前被問道，「當年怎樣確定人生目標？」他回應，「我其實沒有怎麼確定，都是誤打誤撞出來的」。但他也坦言，還是有朝向一個目標在前進，就是希望對社會有影響力，想幫台灣做點事情！

郭正亮22日在《亮友問答》直言，他本來想當學者，求學過程又很複雜，原本念台大機械系，後來轉到台大心理系，再念台大社會學碩士，到美國改念政治，拿到耶魯政治博士，回台灣想教書。

郭正亮回憶，哪裡知道回台灣之後，台灣到處在鬧政治運動，就被捲進去了。1995年畢業回台灣，陳水扁是2000年參選總統，就幫陳水扁做文宣。「隔年2001年，40歲的時候，我就參選了！也沒想到就真的當選了！」

郭正亮披露，40歲沒有任何家是背景，第一次參選就選上，很不容易，「像我類似經歷的人真的很少，大部分都有背景。」

他也坦言，事後真的很「後怕」，那時候怎麼勇敢成這樣？因為那次出來選，選到一半發現家裡就沒錢了，真的是沒錢了，可是選情越來越好，也不知道為什麼？好像有天公在幫忙。因為選情越來越好，政治獻金就一直進來。

所以怎麼確定目標？郭正亮分享，現在已經過了20幾年，應該是說想幫台灣做點事情，廣義講就是希望有影響力。從政是建立影響力的方法之一。又在立法院財政委員會，就對經濟越來越熟，發現影響政策、兩岸，有很多管道，從政只是其中之一。

「結果也沒想到變成網紅，這絕對不是計劃出來的」郭正亮強調，如果不是經歷人生這麼多經驗，讀這麼多書，也不可能成為現在這種知識網紅，這需要積累。是不是規劃出來的？他說，坦白講不是，但還是有朝向一個目標在前進，就是希望對社會有影響力。而現在野心越來越大，希望對台灣、對兩岸、對大陸都有一些影響力。