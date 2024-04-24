「高雄啤酒音樂節」將在7月5日至7日在高雄夢時代購物中心正對面廣場登場，24日釋出第一波演出嘉賓名單，包括憑神曲〈Any Song〉風靡全球的韓星ZICO、FTISLAND、MAMAMOO成員輝人及泰星花樣男子F4成員Dew，台灣卡司則邀來告五人、「GX」、宇宙人、郭書瑤等人輪番飆唱，粉絲們已摩拳擦掌，準備手刀搶票。

GX團員呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治很期待屆時與粉絲熱情互動，開心說：「這次能用GX的身份登上高雄啤酒音樂節的舞台，包準大家聽得過癮，一定會感受到這幾年累積下來的能量。」並透露會帶來精彩歌單，提到有關一起喝酒的回憶，蕭秉治笑說：「通常酒後會互相聽對方的demo，想看看趁著微醺會不會有更好的點子。」

告五人將7月於高雄啤酒音樂節開唱。（寬寬整合行銷提供）

高雄啤酒音樂節三天活動中共邀來8組高人氣韓星、1名泰國小天王與25組以上台灣歌手，一釋出首波豪華卡司陣容隨即引起大批粉絲熱烈留言討論，不過只見在海報中有部分演出嘉賓目前被打馬賽克，十分神秘，卻仍被許多忠實粉絲認出，歌迷猜測是Jessica、SHINee泰民及EXO的燦烈、Chen與Xiumin，對此，主辦今天預告在29日宣布第二波豪華卡司及主舞台完整名單，敬請期待。