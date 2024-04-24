英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）1月中旬在倫敦接受腹部手術後遲未公開露面，3月底她透過影片親口證實自己罹癌並開始接受預防性化療。威爾斯親王夫婦在社群平台的官方帳號周二（23日）發布慶祝么兒路易小王子6歲生日的照片，由凱特掌鏡。這是母親節照片修圖風波後肯辛頓宮首度發布新照，攝影專家仔細檢視後指出「完全沒有修圖」，並稱讚凱特攝影功力「有進步」。

綜合英國廣播公司、《每日郵報》、時尚雜誌《尚流》報導，肯辛頓宮保證路易王子這張6歲新照沒有經過任何編輯，發言人表示，威爾斯親王與王妃決定發布這張照片，感謝各界給予兒子的生日祝福。照片中的路易王子身穿藍、白、棕3色格子休閒風襯衫與藍色短褲，短髮旁分，打著光腳趴在的草地野餐布上，以雙臂撐起上半身，對著鏡頭露出明亮的笑容，神態輕鬆。看起來，這個調皮可愛的小王子又長大了一些。拍攝地點是溫莎（Windsor）莊園阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）。

Happy 6th Birthday, Prince Louis! 🎂



Thank you for all the kind wishes today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2024

路易穿的襯衫看在大眾眼裡並不陌生，因為哥哥喬治王子以前也穿過好幾次。路易上次露面是去年耶誕節，與當時照片相較，路易的上排正中央門牙似乎換成了恆齒，下排門牙乳齒已脫落。

英國王室傳統是在王室成員生日當天凌晨或清早就發布肖像照片，威廉與凱特以往會提前替孩子們拍照並於各自生日當天發布。本月23日是路易小王子的6歲生日，威廉與凱特的社群平台官方帳號周二一早沒有任何動靜，外界頗為失望。到了當天下午，肯辛頓宮就發布了路易這張新照，發布時間比慣例晚了許多，這顯示威爾斯親王正在經歷「前所未見」的時期。路易王子度過6歲生日之前這段期間，全家開始一同面對凱特王妃罹癌的重大挑戰。

肯辛頓強調，23日發布的路易小王子新照「絕無修圖」。

凱特罹癌消息公開之前，她在今年3月發布自己與3名子女的母親節合照遭人發現修圖過度，國際大型通訊社直接下架，當時引發不小風波，後來凱特承認修圖並致歉。肯辛頓周二說明，路易小王子新照絕無修圖。《每日郵報》訪問倫敦專業攝影師葛拉頓（Glenn Gratton）看法，葛拉頓指出，路易王子這幀新照不僅「非常自然」也「非常誠實」。

首先，葛拉頓說，照片放大後看得出孩子膚質有些瑕疵，「但凱特沒讓孩子看起來有如蠟像，有些父母會過度修飾孩子的照片」。其次，照片光線自然，從照片裡路易的眼睛可以看出這一點，而且「路易的眼睛有點兒太黑，倘若要修圖，至少眼睛會修得亮一些」。此外，小王子的雙腳略為拉走視覺焦點，這對於許多愛修圖的人士而言會是突兀的元素，顯然凱特選擇保留。葛拉頓推測凱特用了肖像鏡頭，拍出背景模糊的效果。他總結：「這是一幀明快、誠實的照片，拍得很好。她（凱特）的攝影技巧持續進步，用的相機也更好了。」