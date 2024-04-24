台南市政府「台南市綠能產業園區」案，因淹水、森林生態問題，環評初審今年2月建議認定不應開發，此案今日送入環評大會，環委認為，開發單位的對策仍將加重鄰近區域的淹水潛勢，對當地環境有顯著不利影響，環評大會最後決議，該案不應開發。

開發單位台南市捷運工程處表示，原本台南綠能產業園區面積為87.72公頃，現已改為64.64公頃，降低生態影響、減少受影響樹木的數量，並已依環委要求，提高淹水補償體積至21.24萬方，優於法規及出流管制核定淹水體積要求且符合現況實際淹水情形。

台南市捷運工程處指出，滯洪量體已考慮開發前後逕流量差異及開發前淹水體積補償，並透過基地周界綠帶設置截流水路，透過連通管涵將區外逕流導入滯洪池中，可避免因基地墊高阻礙鄰近區域的排水。

森林城市協會理事長莊傑任指出，園區所在的森林存在156種動物，其中5種特有種、19種特有亞種、8種是二級保育類、2種三級保育類，開發恐使保育類動物消失，棲地斷裂、破碎也勢必造成族群數量下降，堅決反對該開發案，希望這片土地能作為台南的都會森林公園保留下來。

甜心有機牧場長徐紫珊表示，此開發案恐導致附近的有機農地被汙染，造成周邊社區淹水更嚴，呼籲環評大會頂住政治壓力，循初環評初審會議的專業結論做出裁決，捍衛有機農地。

環委則認為，開發單位提的滯洪榮量及淹水補償等規畫，仍將加重鄰近區域的淹水潛勢，對當地環境有顯著不利影響。經討論，環評大會決議維持環評初審結論，認定該案不應開發。