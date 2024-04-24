副總統當選人蕭美琴今(24)日接見「美國眾議院跨黨派訪問團」，蕭美琴表示，美國與台灣在貿易及國防等議題上與美國已建立諸多共識，並期盼未來能夠在相關領域深化台美雙方合作的空間。她也冀盼台灣與美國在未來就經貿議題上有持續的進展，例如落實台美21世紀貿易倡議、解除雙重課稅、增進供應鏈合作等。

訪團由聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮 (Lisa McClain)所率，成員包含聯邦眾議員克爾帝(Dan Kildee)、聯邦眾議員艾佛德(Mark Alford)、麥珂蓮議員之幕僚長賀瓦梅(Nick Hawatmeh)、克爾帝議員之幕僚長瑞瓦(Mitchell Rivard)、艾佛德議員之立法主任多蘭(Tom Dolan)。

蕭美琴首先歡迎訪團的到訪，並感謝美國國會近日通過友台法案《2024 年印度太平洋安全補充撥款法案》，也感謝美國國會全力支持對台灣的國防進行援助，共同維護區域和平穩定。

蕭美琴表示，台美經貿關係的良好互動，有助於台灣青年世代發展，確保經濟成長的果實讓年輕人有感，並為青年賦權。相信台美雙方在未來會持續強化經貿方面的合作，共創國際社會的民主、和平與繁榮。

蕭美琴說，台灣能夠在全球民主國家的供應鏈上扮演關鍵角色，在全球地緣政治變局下，民主國家的供應鏈顯得格外重要。我國製造業發展具有良好且穩固的基礎，與美國具備互補關係，深化與美國工商業之間的合作並提升整體產業韌性，將創造雙贏與共榮。

蕭美琴特別致贈訪團眾議員來自花蓮七星潭洄遊吧食品禮盒，以花蓮鰹魚元素設計，以及海洋永續理念製成，不僅讓外賓透過美食更加認識台灣的海洋文化，更展現對於花蓮的堅定支持。

訪團亦回贈從密西根州瓦窯出品的太陽花瓷品，對台灣政治具有特殊意義，同時展現密西根州工業傳統。

此會議由外交部駐美國代表處國會組組長林呈曦、外交部北美司美國政治事務科科員張豐璽；民進黨國際事務部主任李問、副主任邱雯莉陪同。