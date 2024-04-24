桃園各國中已完成線上報到，因適逢龍年新生進入國中，許多學校擠爆，全市候補新生近400名，家長無法就近就讀急跳腳，不分黨派議員埋怨早該提前因應。教育局長劉仲成坦承過去平均2萬新生，今年龍年暴增到2.4萬生，確實造成壓力，會請各校盤點最大化招生，並盡速轉介降低衝擊。

議員黃婉如說，桃園市公立國中新生線上報到21日結束，總量管制學校擠破頭，但也有許多國中未招滿，喊話教育局要協助跨區就讀學生增設交通車，也建議教育局與戶政系統緊密配合，重新畫分學區，提前因應。

議員謝美英說，國人重視生肖，國中招收學生會遇到周期性極端巔峰，每逢虎年人數最低，老師面臨超額，但隔2年龍年又會暴增，學生因總量管制無法就近入學，不僅困擾學生和家長，對老師也不公平，呼籲教育局要提前因應，不能一下把老師超額出去，一下又總量管制讓學生進不來，尤其少子化的當下，家長為此傷透腦筋，教育局必須盤整評估，與戶政緊密結合，提前重新規畫，減少家長、師生困擾。

議員許家睿說，大成國中報名970人，正取僅759人，超過200人得轉介到八德國中或大溪區、桃園區跨區就讀，感嘆八德教育空間供不應求，就學人口持續大於招生人數，要求教育局盤點空間、積極建設。議員呂林小鳳則說，八德有2國中卻僅有1間搶到爆，很異常，喊話教育局協助學校提升教學優勢並加強宣導，平衡2校的學生人數。

議員葉明月提到，內壢國中今年「盛況空前」候補逾200人，明明世居學區卻無法就近入學，感嘆過去大聲疾呼增建校舍，前市長鄭文燦誇下海口要動工，質疑增建進度到底在哪？議員黃敬平也劍指鄭市府，內壢和大成國中過去就擠爆，不分黨派議員都反映要增建校舍，卻置若罔聞，張市府得承擔收爛攤，以南勢國小曾把校長室等空間挪出給學生使用為例，務必極大化校舍空間。

教育局指出，因應龍年學生大增4000人，去年即要求各校調整校內空間增班，最大化招收學區內學生，全市預計增加84班，但仍有慈文、建國、大成、青埔、龍潭、內壢、永豐及觀音等8校實施總量管制，另文昌、中壢跟東興3國中也因新生報到數超乎預期，也正辦理總量管制作業，3校將可全數容納學區學生。

教育局指出，總量管制學校每班學生數可從30人提高到33人，會請學校落實審查居住事實，讓真正居住學區內新生可以就近入學，經放棄、遞補作業，目前全市候補人數近400人，以大成125人跟內壢100人最多，會持續輔導轉介至鄰近學校就讀，並依其志願選擇報到學校，若有接駁需求，會召開交通車審議會議核定補助。

教育局也同步加速校舍增建，像是內壢國中將拆除12間、新建20間教室，目前正在細部設計，力拚年底發包、2027年完工。