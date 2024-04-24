陳曉東出道30周年，24日宣布全新巡演「陳曉東Reflection心有獨鍾30年巡迴演唱會」起跑，將於30日在廣州舉行啟動儀式，並公布巡演場次、日期。距離上次在台開唱已是6年前，身為台灣女婿的他很期待可以趕快來台舉辦演出，與粉絲相見歡。

他表示：「一直在籌備台灣、香港、星馬等地方的安排，希望場地檔期確認後，可以與各地歌迷朋友共同紀念30年演唱會！」他近期全心投入演唱會製作，昨釋出新巡演的帥氣海報，只見他戴著白色頸圈，造型十分有特色，頸圈是他與設計師一起打造由3D打印而成的作品。

他在拍攝海報現場鬧出不少笑料，因為他之前先與導演討論巡演海報的主視覺概念，接著跟設計師討論打造出頸圈，不過訂製模型期間為了維持質量又要打印拋光等，花費不少時間，他同時忙於籌備演唱會其他細節、錄製新歌等工作，只好先行提供尺寸但未能親自去量身訂做，豈料頸圈成品竟然尺寸太大。

他與團隊當天即使調整多方角度，都無法完美搭配造型服裝呈現比，沒想到導演為拍攝最佳畫面，索性要求脫掉陳曉東把外衣脫掉，才順利拍下最佳畫面，陳曉東笑說：「第一次拍海報被要求脫衣服，加上他們有在拍幕後花絮，這個設計款頸圈因為太費工也來不及重新製作做，我只能一邊拍攝一路尬笑。」